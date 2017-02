Torino:Mihajlovic, ripartiamo da rimonta

ROMA, 27 FEB - "Per un'ora non siamo scesi in campo e non avrei salvato niente. Abbiamo preparato la gara in un certo modo e l'abbiamo giocata in maniera opposta. Poi dopo l'ennesimo rigore sbagliato la gara poteva finire, invece è uscito il Torino che voglio vedere io. Dobbiamo ripartire dalla reazione del finale e spero che questo punto ci sblocchi psicologicamente per poter tornare a giocare come a inizio stagione''. Così ai microfoni di Premium Sport l'allenatore del Torino, Sinisa Mihajlovic. ''Quinto rigore sbagliato? I giocatori si allenano ma è anche una questione mentale - le parole di Mihajlovic - Sono stati tutti 5 rigori decisivi e se li avessimo seganti avremmo potuto avere 6-7 punti in più. Belotti continuerà a tirarli però se avesse segnato i 3 rigori che ha sbagliato sarebbe in testa alla classifica dei marcatori. Può diventare il miglior centravanti italiano e anche della Serie A, ha ampi margini di miglioramento''.