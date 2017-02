Fiorentina: Sousa, 'sono tranquillo'

ROMA, 27 FEB - "Io sono qui per lavorare, non per salvare la panchina. Dormirò tranquillo stanotte perché ho fatto il mio lavoro con grande onestà'': così ai microfoni di Premium Sport l'allenatore della Fiorentina, Paulo Sousa, commenta il pari con il Torino. ''I fischi dei tifosi? Esprimono i loro sentimenti, sono l'anima di un club e non si discutono - ha sottolineato - I giocatori hanno dato il massimo, non siamo riusciti a chiudere la gara e appena ci siamo abbassati abbiamo sofferto e purtroppo alla fine è arrivato il pareggio. La mia squadra ha dato tutto e quando lo fa sono contento. Ho visto i ragazzi onorare questa maglia e fare di tutto per vincere la partita''. ''Non credo ci sia stato un calo fisico - ha aggiunto Sousa - fino a quando si riesce ad attaccare riusciamo a essere incisivi e a schiacciare gli avversari. Il fallo su Chiesa nel finale? Dobbiamo aiutare gli arbitri a prendere le decisioni corrette. Se loro non lo vedono fa niente, devono continuare a lavorare per migliorare".