Serie B: Bari-Brescia 2-0

BARI, 27 FEB - Terza vittoria di fila per il Bari: i pugliesi hanno battuto per 2 a 0 il Brescia nell'anticipo della settima giornata, con una formazione rinnovata per i sei innesti che hanno rivoluzionato l'undici corsaro a Benevento. Il Bari, al sesto risultato utile consecutivo, ha sbloccato la gara all'8' con una prodezza da fuori area di Parigini e nella ripresa ha chiuso i conti con un gol in contropiede di Galano (14'st) per il definitivo 2-0. Nel finale è stato espulso per proteste il bresciano Coly, mentre i tifosi lombardi nel settore ospiti hanno contestato il tecnico Brocchi. L'undici di Colantuono, con questa vittoria, consolida il quinto posto e alimenta le ambizioni di promozione della piazza biancorossa; per il Brescia la sconfitta segna una battuta d'arresto nella ricorsa verso posizioni di metà classifica.