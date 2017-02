Disturbi metabolici, stop per Goetze

DORTMUND (GERMANIA), 27 FEB - Mario Goetze, eroe dell'ultima finale mondiale, dovrà rimanere fermo a tempo indeterminato per "disturbi metabolici". Lo ha fatto sapere il Borussia Dortmund, dove Goetze è tornato l'estate scorsa dopo l'esperienza al Bayern, dopo che il giocatore é stato sottoposto a una serie di accertamenti medici resisi necessari per capire la causa dei suoi ricorrenti problemi muscolari. "Ora è assolutamente necessario - ha precisato il Borussia - che si astenga dall'allenarsi per tutto il tempo che ci vorrà". Tutto ciò dopo che Goetze finora non aveva dato alla squadra il contributo sperato: dall'inizio del campionato ha messo insieme 11 presenze, di cui soltanto 4 dall'inizio. Per l'ultima volta ha giocato il 31 gennaio scorso contro il Magonza, quando è stato sostituito dopo poco più di un'ora di gioco. Il ds del Borussia Michael Zorc ha detto di essere "soddisfatto perchè almeno siamo riusciti a capire la causa di questi infortuni così frequenti. Ora Mario avrà il nostro totale supporto".