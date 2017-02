Vicenza, ingaggiato Marco Amelia

VICENZA, 27 FEB - La carriera di Marco Amelia, classe 1982, campione del mondo 2006 con la nazionale italiana (era il terzo portiere), riparte da Vicenza. La società biancorossa ha comunicato oggi pomeriggio in via ufficiale l'ingaggio dell'estremo difensore, con un contratto sino al prossimo 30 giugno. Nell'ultima stagione Amelia aveva militato nel Chelsea, in Premier League. Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie anche di Palermo, Genoa e Milan. Il mercato degli svincolati si chiuderà domani alle ore 19.