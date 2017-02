Sfida City-Barça per Bellerin

ROMA, 27 FEB - Dopo cinque anni all'Arsenal sotto la guida di Arsène Wenger, Héctor Bellerín sta seriamente prendendo in considerazione un cambio di casacca a fine stagione. Lo riporta oggi il 'Daily Star'. Nonostante abbia recentemente rinnovato il contratto con i Gunners fino al 2023, diventando uno dei primi cinque più pagati del club, Bellerin ha addosso gli occhi dei più grandi top club. Il difensore spagnolo, che a 16 anni ha lasciato il Barcellona per iniziare la sua avventura nel calcio inglese, è diventato un giocatore molto apprezzato in Premier e nonostante la sua giovane età, ha solo 21 anni, è considerato uno dei migliori laterali d'Europa. A seguirlo sono sopratutto Barcellona e Manchester City, con la squadra di Guardiola, sussurrano il tabloid britannico, come opzione preferita.