Barcellona, Iniesta difende Luis Enrique

ROMA, 27 FEB - "Siamo al mille per mille con Luis Enrique". Sull'account twitter del Barcellona l'asso blaugrana Andre Iniesta difende il suo tecnico travolto dalle critiche dopo il brutto ko a Parigi contro il Psg. ''Spero che resti con noi''. Quanto alla Liga e alla vittoria per 2-1 con l'Atletico Madrid Iniesta aggiunge: "Vincere in un campo come il 'Calderón' era fondamentale per noi. Che grande Liga, abbiamo delle possibilità".