Ancelotti, i complimenti di Zidane

ROMA, 27 FEB - "Ciao Carlo, complimenti". Il tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, saluta grazie a Twitter il suo ex allenatore alla Juventus e ora tecnico del Bayern Carlo Ancelotti congratulandosi per le sue 1000 presenze in panchina. Le congratulazioni di Zidane postate con un video che ricorda le gesta del tecnico italiano quando allenava a Madrid arrivano dopo quelle di John Terry, Paolo Maldini e Philip Lahm.