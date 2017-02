Aic, solidarietà a giocatori Matera

ROMA, 27 FEB - L'Aic (l'associazione italiana calciatori) esprime "totale solidarietà ai calciatori Marino Bifulco e Mirko Carretta del Matera, vittime di una vile aggressione, da parte di un gruppo di 'tifosi', dopo la sconfitta subìta con il Siracusa. Un atto gravissimo - scrive il sindacato guidato da Damiano Tommasi - che, purtroppo, si va ad aggiungere alla lunga lista di casi di intimidazioni e violenza nei confronti di tesserati evidenziata nel rapporto "Calciatori sotto tiro" redatto annualmente dall'Associazione". "Tutto il movimento calcistico si deve sentire colpito da questa pessima e intollerabile abitudine - ha commentato Tommasi - Poche settimane fa il presidente Sebastiani e ora i calciatori. Il risultato sportivo non deve in nessun modo giustificare minacce, violenze e intimidazioni. Nessuno si deve sentire escluso da questa battaglia culturale che ogni appassionato e addetto ai lavori deve condividere. Non è normale e non dobbiamo aspettare i tragici eventi per dire basta non solo a parole".