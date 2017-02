Palermo, Zamparini annuncia 'lascio'

PALERMO, 27 FEB - "Sto per dimettermi da presidente del Palermo. Non sarò presidente onorario. Resterò solo nella prima fase per coadiuvare i nuovi investitori che arriveranno dopo le mie dimissioni". Lo ha detto il presidente del Palermo, Maurizio Zamparini, al Tgr. Zamparini sta cedendo l'intero gruppo a un fondo d'investimento americano e tra gli asset ci sarà anche il Palermo che gli americani vogliono rilanciare a prescindere dalla serie nella quale sarà la squadra.