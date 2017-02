Juve: Allegri, Napoli sarà rabbioso

TORINO, 27 FEB - Con il Napoli la Juventus "giocherà con la miglior formazione possibile perché dobbiamo creare i presupposti per arrivare alla terza finale consecutiva di Coppa Italia per poi puntare al terzo successo. Il Napoli sarà molto rabbioso per la sconfitta con l'Atalanta". Così Massimiliano Allegri, alla vigilia di Juventus-Napoli. "Non è che in tre giorni il Napoli ha perso tutto quello che ha fatto di buono - ha aggiunto il tecnico bianconero - per noi la cosa più importante sarà non prendere gol".