Raiola, Donnarumma merita grande squadra

MILANO, 27 FEB - Gianluigi Donnarumma "merita una grande squadra". Lo ha detto il suo agente, Mino Raiola che, a pochi giorni dal closing, è in attesa di conoscere i piani della futura proprietà cinese del Milan a proposito della squadra e del portiere che, fresco 18enne, può ora firmare il suo primo contratto da professionista. "Non ho sentito nessuno del nuovo Milan, per me il club è ancora rappresentato da Galliani: non ho elementi per parlare del nuovo Milan -ha detto Raiola. Vuole restare? Il ragazzo fa il suo, io faccio il mio, questi sono i patti chiari. Io devo vedere il suo futuro, quali sono le sue possibilità. Poi le scelte le fanno i giocatori. Per me è doveroso vedere che Milan sarà. Si stanno tutti concentrando sul rinnovo di Donnarumma, ma la domanda più importante è 'che Milan sarà?'. Io non lo so dire, e non credo neanche il Milan che sta uscendo, se esce. Come si dice, pagare e vedere cammello". Donnarumma merita un grande Milan? "No, Gigio si merita una grande squadra", la risposta secca dell'agente.