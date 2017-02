Ancelotti, Champions equilibrata

ROMA, 27 FEB - "Champions equilibrata quest'anno e Juventus molto cresciuta, più forte degli anni scorsi": questo il parere di Carlo Ancelotti, tecnico del Bayern di Monaco. "Rispetto al passato c'è molto equilibrio -ha detto Ancelotti a Radio anch'io sport- non ci sono sulla carta le due o tre favorite. All'inizio c'era il Barcellona, ma dopo l'ultima sconfitta (4-0 in casa del Psg, ndr) è quasi fuori. Ci sono stati risultati abbastanza chiari nel primo turno, ma ci possono essere sorprese nel ritorno. La Juventus quest'anno è molto più competitiva rispetto al passato, ha trovato solidità e ha molta esperienza". Quanto al sorteggio, Ancelotti non ha una preferenza: "non so chi vorrei, ma non è che cambia molto, sono tutte forti".