Cagliari:Rastelli,bravi a ribaltare gara

ROMA, 26 - "Abbiamo avuto tante difficoltà, siamo sempre stati in sofferenza nel primo tempo ed il pareggio è stato estemporaneo. Certo il fatto di essere riusciti a ribaltare la gara è, motivo di soddisfazione anche personale visto che sia da calciatore che da allenatore a Crotone non avevo mai vinto. Adesso dobbiamo superare un trittico di gare difficili e poi potremo parlare del futuro". Massimo Rastelli non esulta troppo per il successo del suo Cagliari a Crotone. Elogi però per Marco Borriello. "L'ho dovuto gestire - dice - facendolo partire dalla panchina anche perché aveva avuto delle difficoltà negli allenamenti. Avere uno come lui che entra in quel modo, fa a sportellate con i difensori, fa salire la squadra e poi si inventa quell'eurogol è un grande vantaggio per noi".