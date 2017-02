Maran: gara interpretata nel modo giusto

ROMA, 26 FEB - Rolando Maran è soddisfatto di come il Chievo ha ottenuto la vittoria sul Pescara. Non solo per i tre punti che proiettano i veneti a quota 35, in zona di assoluta serenità per quanto riguarda la classifica. Ma anche per il modo in cui è stata ottenuta. Il tecnico elogia quindi la squadra: "Abbiamo interpretato la gara come volevamo, i ragazzi sono stati bravissimi nell'approcciare al meglio una partita che poteva essere delicata - commenta al termine l'allenatore - perché il ritorno di Zeman e la vittoria roboante contro il Genoa aveva ridato entusiasmo al Pescara. Abbiamo vinto bene, creando tante palle gol".