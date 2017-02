Samp: Giampaolo,ci siamo svegliati tardi

ROMA, 26 FEB - Marco Giampaolo ammette i meriti del Palermo e sottolinea i demeriti dei suoi. "Il Palermo ci ha imposto il suo gioco, fino all'80' siamo stati cloroformizzati - ha spiegato il tecnico della Samp - Il pubblico del Barbera ha spinto la squadra ma noi dovevamo svegliarci, e lo abbiamo fatto tardi. Potevamo fare meglio, abbiamo avuto qualche occasione all'inizio. Abbiamo giocato sotto ritmo e ci siamo adeguati alla condizione del Palermo. Siamo stati bravi e fortunati a metterla in piedi alla fine, ma dovevamo giocare meglio". Il tecnico blucerchiato ha azzeccato i cambi. Decisivo, in particolare, l'inserimento di Muriel. "Volevo riprendere il risultato cercando nella panchina l'uomo che mi desse qualcosa in più. Schick ha fatto una buona gara - ha concluso - ma oggi collettivamente abbiamo reso poco: è ovvio che anche la prestazione del singolo, a quel punto, ne risente".