Crotone: Nicola, campionato non è finito

CROTONE, 26 FEB - "Il campionato non è finito oggi, le altre non viaggiano. È vero, c'è una gara in meno ma non deve finire la speranza di potercela fare". Non si arrende all'evidenza della classifica l'allenatore del Crotone Davide Nicola che ribadisce di credere ancora nella salvezza. "Abbiamo regalato la partita - dice - non abbiamo sfruttato le occasioni avute ed abbiamo preso un gol un po' strano. Siamo diventati frenetici e ci è mancata la lucidità". Nicola risponde anche a chi critica le sostituzioni. "Simy è entrato per sfruttare i cross - sostiene - mentre ho cambiato Acosty perché vedevo che nella sua zona era in difficoltà. Accetto le critiche ma bisogna che mi si dimostri con i numeri l'errore. Conosco la mia rosa e la vera sfida è credere in questi calciatori. Io sono fatto cosi: mi sento responsabile delle sconfitte, ma mai meritevole per le vittorie".