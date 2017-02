Sebastiani, per il Pescara vengano da me

PESCARA, 26 FEB - "Le offerte non si fanno ai giornali o alle televisioni. Io non ho ricevuto alcuna telefonata per parlate di cessioni di quote o altro. Quando la riceverò ne parleremo". Lo ha detto il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, in merito alla nota diffusa due giorni fa dall'ex ad Danilo Iannascoli sulla richiesta ufficiale da parte dei suoi legali per una "due diligence" finalizzata all'acquisizione delle quote di proprietà della società Interservices Leasing del presidente Sebastiani. Sulla contestazione nei suoi confronti dei tifosi pescaresi presenti a Verona in curva sud, Sebastiani ha aggiunto: "Non mi interessa nulla dei cori contro di me. Sono cose che non mi riguardano". L'ultima su Oddo: "Non l'ho ancora sentito, ma mi sono ripromesso di farlo perché ci siamo lasciati bene".