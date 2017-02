Scontri tifosi Hertha-Eintracht, arresti

BERLINO, 26 FEB - Scene di guerriglia ieri a Berlino, nei pressi dello stadio, dove la polizia ha effettuato circa cento arresti dopo gli scontri tra i tifosi dell'Hertha e quelli dell'Eintracht Francoforte, prima della partita del campionato tedesco. Gruppi di tifosi, a volto coperto, si sono affrontati con bastoni, bottiglie, persino casse di birra, sedie e razzi in una strada trafficata nella zona di Moabit. Due mezzi della polizia sono stati danneggiati. In tutto 96 persone sono state fermate, la maggior parte tra i tifosi della squadra ospite. Sei sono stati portati in ospedale. Si indaga per capire se gli scontri erano stati pre-organizzati. (ANSA).