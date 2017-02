Montella, serve più serenità in commenti

ROMA, 26 FEB - "E' facile parlare dopo: Bacca l'ha toccata due volte ed a norma di regolamento sarebbe stato calcio di punizione indiretto per il Sassuolo, ma se ci fosse stata la VAR il rigore sarebbe stato da ripetere perché c'era un giocatore del Sassuolo in area. Ognuno, a seconda dello schieramento, ha la sua interpretazione". Vincenzo Montella dà la sua lettura dell'episodio sul rigore trasformato dal colombiano, che ha provocato le accese proteste dei neroverdi. "Sicuramente col Sassuolo non siamo in credito, ma noi non giochiamo solo contro il Sassuolo - ha aggiunto l'allenatore del Milan -: mi chiedo come facciano a sprecare tempo per guardare tutti i nostri episodi, partita dopo partita. Bisogna viverla con più serenità. Io ho questo approccio anche quando i torti li subisco e vi assicuro che è la maggior parte delle volte".