Serie A: vincono Lazio e Milan

ROMA, 26 FEB - Due vittorie in trasferta negli incontri domenicali della 26/a di serie A, dopo l'1-1 in Palermo-Samp delle 12,30 e in attesa del match clou serale tra Inter e Roma: Chievo-Pescara 2-0; Crotone-Cagliari 1-2; Genoa-Bologna 1-1; Lazio-Udinese 1-0; Sassuolo-Milan 0-1. Domani si gioca Fiorentina-Torino.