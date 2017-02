De Sisti, combine Italia-Uruguay? Ignaro

ROMA, 26 FEB - "Molti rievocano tanti particolari che io, francamente, non riesco a ricordare. La storia che avevamo fatto le valige prima della finale contro il Brasile è arcinota, ma anche quell'episodio mi sfugge. Adesso si parla di risultato combinato nella partita del girone di qualificazione: quella con l'Uruguay (finita 0-0, ndr)...". Così Giancarlo De Sisti commenta le parole di Sandro Mazzola che sul Corriere della Sera ha rivelato un non edificante retroscena di Italia-Uruguay, disputata a Puebla il 6 giugno 1970, alla Coppa Rimet in Messico, quella dell' epico 4-3 di Italia-Germania Ovest. "In campo c'era comunque il sentore che andasse bene un pareggio a entrambi, ma a me nessuno ha chiesto di pareggiare. Può darsi sia andata come dice Mazzola".