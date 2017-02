Genoa, protesta tifosi contro il club

GENOVA, 26 FEB - Un presidio di un centinaio di ultrà del Genoa fuori dallo stadio Ferraris, un lungo striscione con sopra scritto "vergognatevi tutti", una bomba carta e alcuni fumogeni. E' in atto lo sciopero promosso da diversi gruppi di tifosi organizzati, con l'invito a disertare lo stadio, contro giocatori e società per gli ultimi deludenti risultati sportivi. I contestatori sono posizionati nella zona filtro davanti ai tornelli d'ingresso della Nord. All'inizio solo qualche battibecco con i tifosi che decidono di entrare, per ora molto pochi. Più numerosi invece gli ingressi per la zona 'distinti' da corso De Stefanis dove non ci sono presidi da parte dei contestatori.