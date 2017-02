Calcio: Palermo-Sampdoria 1-1

ROMA, 26 FEB - Finisce 1-1 l'anticipo delle 12:30 in Serie A tra Palermo e Sampdoria. Padroni di casa in vantaggio con Nestorovski che, al 31' del primo tempo, trasforma il rigore fischiato un minuto prima dall'arbitro Doveri per un fallo di Bereszynski su Balogh. Un vantaggio importantissimo per i rosanero, affamati di punti. E che resiste fino al 90', quando Quagliarella pareggia, al termine di una ripartenza avviata da Bruno Fernandes e rifinita da Muriel. Cross al centro di quest'ultimo e Quagliarella batte Posavec. La Samp aggancia momentaneamente il Torino a 35 punti, Palermo sempre terz'ultimo a quota 15.