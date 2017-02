Atalanta: Petagna, proseguiamo il sogno

ROMA, 26 FEB - "L'accoglienza dei tifosi dopo la vittoria sul Napoli? E' stata incredibile, l'allenatore prima della partita ci aveva messo in guardia sul vincere a Napoli perché dopo i tifosi ci avrebbero chiesto la Champions. I nostri tifosi sono straordinari, anche dopo Bologna erano venuti in tantissimi. Vogliamo proseguire questo sogno, noi ci crediamo e a rivedere le immagini ho ancora i brividi". Lo ha detto Andrea Petagna, attaccante dell'Atalanta, il giorno dopo la vittoria dell'Atalanta a Napoli. "Chi temo di più tra Inter, Lazio e Milan per l'Europa League? Il Milan è indietro di un po' di punti e bisognerà vedere gli scontri diretti - aggiunge -. Quelle che temo di più però sono Lazio e Inter. Se mi aspettavo Gagliardini protagonista all'Inter? In ritiro ho visto subito che aveva una grandissima personalità e una forte mentalità".