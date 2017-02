Fiorentina:Sousa,mai pensato di lasciare

FIRENZE, 26 FEB - "Se penso a dimettermi dato il clima che c'è attorno a me e alla squadra? Quel che più mi piace fare è allenare, non ci penserei mai ad andarmene specie in un momento di difficoltà. Io vedo le difficoltà come opportunità". Lo ha detto l'allenatore viola Paulo Sousa alla vigilia di Fiorentina-Torino e, soprattutto, poco dopo la contestazione di centinaia di tifosi questa mattina, anche nei suoi confronti. Intanto per domani la Fiorentina perde uno dei suoi uomini migliori: Federico Bernardeschi è out per infortunio.