Zhang ad Appiano, vede Pioli e squadra

MILANO, 26 FEB - Il proprietario dell'Inter Zhang Jindong questa mattina ha raggiunto Appiano Gentile per caricare la squadra nerazzurra in vista della partita contro la Roma. Il numero uno di Suning ha incontrato l'allenatore Stefano Pioli e i giocatori e questa sera sarà a San Siro insieme al presidente Erick Thohir per assistere alla partita.