Bonucci: Detto tanto, conta solo vincere

TORINO, 26 FEB - "Vincere è l'unica cosa che conta". Anche Leonardo Bonucci, dopo l'allenatore Allegri, chiude una volta per tutte le polemiche per il battibecco della scorsa settimana e lo fa utilizzando il noto motto bianconero. "Si è detto tanto, raccontato e parlato ancora di più. L'importante è che la squadra continui a vincere. Perché per noi #vincerèlunicacosacheconta", scrive il difensore su Twitter, dove posta la foto del suo abbraccio ai compagni di squadra.