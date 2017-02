Serie A: Napoli-Atalanta 0-2

ROMA, 25 FEB - L'Atalanta sbanca il San Paolo nell'anticipo della 26/a giornata battendo 2-0 il Napoli. A segno Caldara con una doppietta (28' pt e 25' st). Espulso per doppia ammonizione Kessie al 22' st. La formazione partenopea resta così al terzo posto in classifica a due punti dalla Roma ed a nove dalla Juve in attesa dei match di stasera e domani di bianconeri e giallorossi. Orobici quarti a tre punti dalla zona Champions