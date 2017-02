Premier: Chelsea vince e vola a +11

ROMA, 25 FEB - Tre gol e tre punti per il Chelsea di Antonio Conte che batte lo Swansea e vola momentaneamente a +11 sul City, visto il rinvio del derby di Manchester (domani lo United sarà impegnato nella finale della Coppa di Lega) e di Southampton-Arsenal, con i Saints che affronteranno l'undici di Mourinho. A Stamford Bridge finisce 3-1, grazie alle reti di Fabregas (19'), Pedro (72') e Diego Costa (84'), inframmezzate dal momentaneo pareggio di Llorente al 47 pt. Tra le altre partite della 26ma giornata, l'Everton continua a cullare sogni europei battendo 2-0. Vola anche il West Bromwich che supera in rimonta 2-1 il Bournemouth, mentre nella zona 'calda', il Crystal Palace supera 1-0 il Middlesbrough, agganciandolo in classifica a 22 punti, uno in più del Leicester (21 punti e oggi terz'ultimo, con i soli Hull e Sunderland alle spalle) che sarà impegnato in casa nel monday night contro il Liverpool di Jurgen Klopp. Il Tottenham invece ospiterà domani all'ora di pranzo lo Stoke.