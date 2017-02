Toro in emergenza, difesa da inventare

TORINO, 25 FEB - E' ancora emergenza difesa per il Torino, che ha svolto una sessione tecnico-tattica di preparazione alla trasferta di Firenze. Nel posticipo della 26/a giornata di campionato, lunedì, difficilmente si rivedranno in campo Rossettini e Castan. Il primo è alle prese con un problema alla caviglia destra, il brasiliano fatica a recuperare da un problema muscolare. Out anche Carlao, il brasiliano prelevato a gennaio per rinforzare il reparto e ancora a digiuno di presenze per colpa di una distorsione al gomito procuratasi in allenamento. I tre hanno proseguito il programma personalizzato stilato per loro dallo staff medico. Possibile dunque che anche a Firenze, come nella sconfitta con la Roma, Mihajlovic schieri l'ex viola De Silvestri come centrale accanto a Moretti. Recuperato per il centrocampo Valdifiori, in ballottaggio con il giovane Lukic per la cabina di regia, potrebbe invece restare fuori per scelta tecnica un altro ex viola, Adem Ljajic.