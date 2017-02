Mandorlini, spiace per sciopero tifosi

GENOVA, 25 FEB - "Ci dispiace ma tutte le scelte vanno rispettate. Ora tocca a noi riportare entusiasmo ed è quello che ho chiesto alla squadra". Lo ha detto il nuovo allenatore del Genoa Andrea Mandorlini commentando l'annunciato sciopero dei tifosi che intendono disertare domani le tribune del Ferraris per protestare contro il presidente Enrico Preziosi e gli ultimi deludenti risultati della squadra, che non ha ancora vinto nel 2017, e che hanno portato all'esonero di Juric. "Sono trepidante, non vedo l'ora di giocare, mi aspetto di vincere perchè una vittoria può cambiare in fretta la situazione mentale, ma sarà importante soprattutto fare punti". "Lavoro da pochi giorni e quindi non stravolgeremo quello che ha fatto un buon tecnico come Juric" ha aggiunto Mandorlini. Sarà comunque un Genoa differente con un modulo 3-5-2 invece del 3-4-3 con la coppia Pinilla-Simeone in attacco.