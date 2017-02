Spalletti, affrontiamo un'Inter vincente

ROMA, 25 FEB - "Non c'è altra soluzione: acceleratore a tavoletta, pensando però a una gara alla volta". Questa la ricetta di Luciano Spalletti per uscire indenni dal tour de force che attende la Roma. La squadra giallorossa scenderà in campo domani a San Siro con l'Inter, e poi affronterà in serie Lazio (in Coppa Italia), Napoli e Lione (in Europa League). "A guardarle tutte assieme diventa un fardello importante, potrebbe sembrare anche impossibile da superare. Meglio quindi fare la cosa più semplice: si 'smucchiano' e se ne gioca una per volta - spiega il tecnico -. E' chiaro che sono tante gare, tutte di un'importanza fondamentale. Non cadremo nel tranello di pensare che una sia più facile di un'altra. L'Inter ha una rosa forte fatta di grandi nomi, personalità e qualità. Siamo pronti ad affrontare una squadra vincente - sottolinea Spalletti -. Pioli poi è sicuramente un allenatore molto bravo e capace, e ora ha trovato degli equilibri importanti cambiando l'atteggiamento tattico della sua squadra".