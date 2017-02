Inter,Zhang da Perez per James Rodriguez

MILANO, 25 FEB - James Rodriguez obiettivo dell'Inter. Oggi il proprietario del club Zhang Jindong ha incontrato a Madrid il presidente del Real Florentino Perez per parlare probabilmente anche del futuro del trequartista colombiano del Real, da tempo nel mirino del club nerazzurro. Il tecnico Stefano Pioli, in conferenza stampa, ha confermato ieri che con il proprietario dell'Inter si parla di presente e di futuro. Una programmazione per rinforzare la squadra con innesti importanti. "Suning vuole alzare il livello dell'organico nerazzurro - ha aggiunto il tecnico a Premium - investendo bene". Nelle scorse settimane il direttore sportivo Piero Ausilio ha confermato l'interesse per alcuni giocatori tra cui proprio James Rodriguez: "È uno di quelli che stiamo monitorando. Non siamo così avanti come qualcuno ha scritto. Ma non si può non pensare già al futuro".