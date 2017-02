Mancini, mai rifiutato il Leicester

MILANO, 25 FEB - "Non è vero, non ho parlato con nessuno". Roberto Mancini smentisce di aver rifiutato la panchina del Leicester. Mancini è contrariato dall'esonero del collega e amico Claudio Ranieri: "In Inghilterra si sono italianizzati. Dopo quello che è stato fatto l'anno scorso da Ranieri è stata una decisione particolare, nonostante il momento negativo. L'anno scorso è avvenuto il miracolo. Credo che quest'anno tutto giri storto per il Leicester, esattamente come l'anno scorso era fortuna. Hanno perso inoltre un calciatore fondamentale come Kante. Avrebbero dovuto tenere Ranieri che conosce la squadra. Non credo neppure ai giocatori che giocano contro l'allenatore, non ne ho mai visto uno".