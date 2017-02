Stadio Roma, Spalletti "brava Raggi"

ROMA, 25 FEB - "E' stato raggiunto il massimo del risultato, bravi a tutti. Lo stadio è una cosa importante, penso sia un risultato straordinario quello raggiunto per la città". Così il tecnico della Roma, Luciano Spalletti, all'indomani dell'accordo raggiunto tra il Comune e i proponenti per la realizzazione del nuovo stadio giallorosso a Tor di Valle. "Il sindaco Virginia Raggi attraverso il dialogo è riuscita a trovare tutela e soddisfazione per tutti - aggiunge l'allenatore toscano alla vigilia della gara di campionato in casa dell'Inter -: ha fatto il massimo, ha fatto con grandissima competenza quello che è il suo lavoro. E' un risultato che dà forza alla città, non solo a chi ha piacere di andare a vedere una partita di calcio. E' un traguardo importante per la Roma, sarà una squadra ancor più ambita in futuro".