Maldini, restano dubbi su closing Milan

ROMA, 25 FEB - "Io sono sempre più convinto della mia scelta, i dubbi a una settimana dal closing restano gli stessi". Così Paolo Maldini, ospite della trasmissione 'Italia nel pallone', in cui parla anche del suo futuro: "rivedermi nel mondo del calcio? Non so, per ora è così, io non ho mai aspettato niente dalla società e credo sia giusto viverla così, ho dato tanto ma ho anche ricevuto. Se dovessi tornare , chissà quando, sarà però di sicuro col Milan".