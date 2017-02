Lazio, Inzaghi ora pensiamo all'Udinese

ROMA, 25 FEB - "Il derby con la Roma di mercoledì? L'unico imperativo è portare a casa i 3 punti con l'Udinese per dare seguito alla ultime prestazioni. Esprimiamo un ottimo calcio ma dobbiamo continuare. Da domani sera sapremo cosa fare". Simone Inzaghi si prepara così alla sfida all'Olimpico della Lazio con l'Udinese, gara che cade a 3 giorni dalla semifinale di andata di Coppa Italia con la Roma. "La semifinale ce la siamo meritata, ora dobbiamo guadagnarci la finale. Turnover ? Manca ancora l'allenamento di oggi, dovrò valutare. Patric, Radu e Lulic che non ci saranno mercoledì e sicuramente faranno parte della partita con l'Udinese". Proprio in merito alla sfida con i bianconeri, Inzaghi avverte: "Domani è una partita complicata, perché affrontiamo un avversario che arriva da due sconfitte probabilmente non meritate. Io ho avuto la fortuna di essere allenato da Delneri, un allenatore preparato e farà di tutto per far fare ai suoi un'ottima gara. Da domani per noi inizia una settimana importante".