Pioli, Inter-Roma non è uno spareggio

MILANO, 25 FEB - "Contro la Roma non e' uno spareggio. Di solito si parla di spareggio quando si è a pari punti. Noi stiamo rincorrendo e sappiamo che le partite così pesano ancora di più": lo dice l'allenatore dell'Inter Stefano Pioli alla vigilia della partita contro la Roma. Il tecnico non potrà fare affidamento su Miranda, squalificato dopo la partita contro il Bologna: "Bisognava vincere, poi è chiaro che parliamo di un grande difensore, ma la rosa è ampia e chi verrà chiamato in causa sarà preparato". Tornerà in campo, dopo aver scontato le due giornate di squalifica, Mauro Icardi. "È un fuoriclasse, ci sarà molto utile anche se chi ha giocato al suo posto si è fatto trovare pronto. Ha grande voglia ed è molto determinato. Al di là dei gol fatti - spiega Pioli - è sempre un giocatore determinante per come si muove e per gli spazi che crea. È il nostro capitano".