Inter, Pioli "Suning vuole investire"

MILANO, 25 FEB - "La volontà della proprietà è alzare ancora il livello dell'organico investendo bene": lo dice il tecnico dell'Inter Stefano Pioli alla vigilia della partita contro la Roma. Zhang Jindong, dopo aver cenato con l'allenatore e la squadra, e' partito per la Spagna. Tornera' a Milano questa sera e domani mattina sara' ad Appiano per incoraggiare l'Inter prima della partita. "Quando parla - racconta Pioli - esprime concetti profondi, di gruppo, di forza di volontà e positività. E questi sono concetti importanti per una squadra. La sua presenza è un fattore determinante e positivo". Intanto questa mattina e' arrivato anche il presidente Erick Thohir e nel pomeriggio incontrera' Pioli e i giocatori all'allenamento. Tutti i vertici societari vicini alla squadra nerazzurra in vista di una partita importante e delicata.