Milan:Galliani,31 anni non si cancellano

MILANO, 25 FEB - A meno di una settimana dal closing con cui il Milan dovrebbe passare in mani cinesi Adriano Galliani non nasconde che c'è un po' di emozione per la fine di un'era. C'è, certo, 31 anni non è che si possono cancellare in un minuto, è evidente", ha detto ieri in tarda serata dopo la cena con la squadra l'ad rossonero, al fianco del presidente Silvio Berlusconi ancor prima che acquistasse il club nel 1986. C'è ancora la speranza che resti tutto così? "Ma no, ma no, che speranza..." ha tagliato corto Galliani, spiegando di aver sentito Berlusconi sereno e ribadendo la propria soddisfazione per Vincenzo Montella: "Può essere l'allenatore del futuro? Sta facendo bene, assolutamente. Ogni decisione la prende chi gestisce la società: in questo momento la gestiamo noi e siamo soddisfatti di Montella, poi chi la gestirà deciderà. Ma mi sembra di capire assolutamente di sì".