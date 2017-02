Zeman, giocherà stesso Pescara domenica

PESCARA, 25 FEB - Dopo la vittoria con il Genoa, alla prima di Zdenek Zeman sulla panchina biancazzurra, in casa Pescara si guarda con moderato ottimismo alla trasferta del Bentegodi per la gara con il Chievo. Prima della partenza per il Veneto, il tecnico boemo ha parlato del match di domani, annunciando che scenderà in campo la stessa formazione di domenica scorsa. "Si dice che squadra che vince non si cambia e quindi dovrei riproporre la stessa formazione. Il Chievo? È una squadra che dà fastidio agli avversari. Una squadra a cui piace essere attaccata, sono messi bene in difesa, un undici esperto. Salvezza? Non facciamo tabelle. Dobbiamo pensare partita dopo partita e cercare il massimo, e se la squadra dimostra di avere la voglia di domenica scorsa possiamo giocarci tutte le partite. Dobbiamo migliorare, ma non chiedetemi dove perché non ve lo dico. Sono soddisfatto per l'impegno dei ragazzi e anche della loro curiosità di voler fare, capire. Fanno domande e questo è positivo. Dobbiamo fare ancora di più".