Mancini, Suning mi offrì triennale

MILANO, 25 FEB - "Suning mi aveva proposto un nuovo contratto triennale. Era tutto pronto ma l'ho rifiutato. Semplicemente non c'erano le condizioni per andare avanti, c'erano situazioni che non andavano bene": lo dice l'ex tecnico dell'Inter, Roberto Mancini. "L'allenatore, una volta che inizia la stagione, deve metterci la faccia - continua Mancini - e mancava ancora qualcosa perché le cose andassero bene".