Gonzalo Rodriguez,siamo tutti con Sousa

FIRENZE, 25 FEB - "Da quando sono a Firenze è il momento più duro, io e i miei compagni non riusciamo a spiegarci la sconfitta di Coppa di giovedì. Ma ora dobbiamo alzare la testa e andare avanti". Lo ha detto Gonzalo Rodriguez a margine della giornata all'ospedale pediatrico Meyer, a cui lui e altri giocatori della Fiorentina hanno partecipato. "Sousa è stato confermato? Qui siamo tutti responsabili, non solo l'allenatore. Sousa ci ha sempre difesi e noi siamo con lui - ha ribadito il difensore e capitano viola - lunedì ci aspetta la sfida con il Torino, che per noi è la più importante dell'anno: non dobbiamo fallirla ma vincerla, per noi e per i nostri tifosi".