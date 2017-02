Gli auguri di Galliani a Donnarumma

CARNAGO (VARESE), 25 FEB - "Tanti auguri Gigio per i tuoi 18 anni, un compleanno molto particolare visto che raggiungi la maggiore età. Ti auguro ogni bene e spero che la vita ti dia tutto quello che desideri: felicità, tante cose e soprattutto un lungo contratto con il Milan". Questo il messaggio dell'ad rossonero Adriano Galliani a Gianluigi Donnarumma che oggi taglia il traguardo della maggiore età e nelle prossime settimane dovrà discutere il rinnovo del contratto. Il Milan ha reso omaggio al suo giovane portiere con un video di auguri di compagni di squadra e parenti, inclusi sorella e cognato, che ha preparato una torta speciale, a forma di San Siro, con i simboli di Nazionale e Supercoppa, emblemi di un anno ricco di soddisfazioni per Donnarumma, che sta ricevendo una valanga di messaggi: "Ne arrivano in continuazione, non riesco a contarli -ha raccontato in un breve intervento su Milan Tv. Sono tutti belli, ma la sorpresa più bella me l'hanno fatta i miei genitori e la mia fidanzata venendo qui a Milano".