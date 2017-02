Milan, Gigio Donnarumma compie 18 anni

ROMA, 25 FEB - Compie 18 anni Gigio Donnarumma, il portiere del Milan considerato il successore di Gigi Buffon con la maglia della nazionale e uno dei maggiori talenti del calcio italiano e non solo. Nato a Castellammare di Stabia, Donnarumma ha fatto tutto molto presto: ha esordito in serie A con il Milan il 25 ottobre 2015, all'età di 16 anni e 8 mesi. Era il terzo portiere dei rossoneri dopo Diego Lopez e Christian Abbiati, ma ha fatto vedere di che cosa è capace ed è diventato il numero uno. Per lui si sono aperte anche le porte della nazionale giovanile, è stato titolare dell'under 17 che disputa il campionato europeo, poi nell'Under 21 dove ha esordito a 17 anni. Infine, l'approdo nella Nazionale di Gian Piero Ventura, che il 1° settembre 2016 lo ha mandato in campo, nel secondo tempo dell'amichevole contro la Francia. Oggi la festa e le candeline per il 18esimo anno e una nuova pagina, anche dal punto di vista contrattuale e economico, che si apre per questo giovane portiere destinato a una bella carriera.