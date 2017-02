Juve: Higuain, anni Napoli meravigliosi

TORINO, 24 FEB - A Napoli ha vissuto "tre anni meravigliosi", ma della decisione di passare alla Juventus non è "pentito per niente". Anzi, ogni giorno che passa Gonzalo Higuain è sempre "più convinto". A dirlo è lo stesso attaccante argentino. "Il valore della maglia esiste - sostiene l'attaccante - ma alla fine questo è uno sport, un lavoro come tanti altri, e uno deve scegliere quello che lo rende felice, quello che uno pensa sia meglio per se stesso e che lo possa far migliorare per il futuro". E allora è giusto ricordare Napoli e ringraziare "sempre i tifosi, i compagni, lo staff, gli amici che ho lasciato lì", ma senza rimpianti. Perché alla Juve "mi sento benissimo, sono felice, sento che sto crescendo ancora di più come calciatore". "Ogni giorno che passa sono più convinto della decisione che ho preso - ribadisce Higuain -: per la società, i compagni, la gente, per come si vive. Si sta più tranquilli e questo per un calciatore è fondamentale".