Ancelotti, Ranieri ha scritto storia

BERLINO, 24 FEB - Ranieri ha scritto una storia straordinaria per il Leicester e per se stesso "ma essere esonerati fa parte del lavoro degli allenatori". Lo ha detto Carlo Ancelotti nella conferenza stampa di oggi, rispondendo a una domanda sulla frase pronunciata da José Mourinho sull'esonero di Claudio Ranieri. Mourinho aveva scritto accanto a una foto su Instagram con Ranieri: "Sorridi amico, nessuno cancellerà la storia che tu hai scritto". Non sono sempre stato della stessa opinione di Mourinho, ha aggiunto Ancelotti, ma questa volta "è così".