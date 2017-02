Klopp,Ranieri? Decisione che non capisco

ROMA, 24 FEB - "Ci sono decisioni che non capisco, e sulle quali non so davvero cosa si possa dire. Ma in un certo senso non sono sorpreso: prima la Brexit, poi Trump, ora l'esonero di Ranieri...". Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool prossimo avversario del Leicester in Premier League, esprime cosi' la sua vicinanza al collega italiano. "Ranieri - ha concluso il tecnico tedesco a Kicker.de - e' davvero una persona speciale".