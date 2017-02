Nainggolan, Spalletti grande spero resti

ROMA, 24 FEB - "Quanto sarebbe importante la conferma di Spalletti? Basta vedere i risultati, sono ottimi da quando è arrivato. Penso sia un grande allenatore e spero si continui con lui". Il centrocampista della Roma, Radja Nainggolan, caldeggia la permanenza nella Capitale del tecnico giallorosso, in scadenza di contratto a fine anno. "Personalmente sto vivendo un buon momento, così come la squadra che sta facendo ottimi risultati - ha aggiunto il belga a Sky Sport24 -. Spero di continuare così e che la squadra continui ad ottenere tante vittorie. Sulla sfida con l'Inter: "Conosco bene Pioli, con lui ho fatto il mio primo campionato da titolare. Lavora bene, i risultati lo dimostrano. Sicuramente sarà una partita difficile, siamo due squadre con tanti calciatori forti e di qualità. Spero uscirà fuori una bella partita, noi vogliamo vincere". Capitolo stadio "Una squadra come la Roma deve avere uno stadio suo che può diventare una nuova casa per avere ancora migliori risultati".